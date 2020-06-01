Месячник безопасности труда проходит в организациях Могилева

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Месячник безопасного труда и профилактики производственного травматизма проходит в организациях Могилева с 1 по 30 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Будет усилен контроль при проведении предсменных медицинских осмотров и освидетельствований работников, состоятся внеплановые инструктажи по охране труда, дополнительные проверки рабочих мест и оборудования на предмет соответствия требованиям и нормам охраны труда. Кроме того, будет проведена информационная работа с населением по вопросам недопущения нарушений норм охраны труда, состоятся семинары, совещания и круглые столы с участием руководителей и специалистов.

"В Могилеве отмечается рост производственного травматизма, - отметил главный технический инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Николай Билай. - Если за 5 месяцев 2019 года в областном центре было 9 несчастных случаев с тяжелым исходом, то за аналогичный период 2020-го - уже 15".

Специалист также отметил, что по данным на 29 мая на предприятиях Могилевской области четыре человека погибли и 33 получили тяжелые производственные травмы. К аналогичному периоду 2019 года количество смертей осталось на том же уровне, количество тяжелых несчастных случаев - стало на единицу больше.-0-