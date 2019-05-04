Местные власти должны стать партнером в развитии агроэкоусадеб - Езерский

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Районные власти должны стать основным партнером владельцев агроэкоусадеб при реализации проектов их развития, рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский во время круглого стола "Успешные проектные практики межсекторного партнерства в устойчивом развитии на местном уровне в Гомельской области", передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский пояснил, что зачастую открытие агроэкоусадеб - инициатива физических лиц. Человек, который долгое время работал в аграрном секторе, образовании или другой сфере, не сталкивался с экономическими или бухгалтерскими тонкостями. Поэтому возникают некоторые сложности с формулировками, сборе документов, получении информации, а также на стадии написания и защиты бизнес-плана. Вместе с тем в первую очередь райисполкомы должны быть заинтересованы, чтобы бизнес-план был написан качественно и реализован.

Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома акцентировал внимание на том, что представители местной власти должны помочь человеку, который готов открыть агроусадьбу, пройти по всем инстанциям, согласовать необходимые моменты. "Чтобы ему не хотелось остановиться, не реализовав свою идею. В этом плане мы должны стать в определенном смысле их провожатыми. Из личного опыта могу сказать, что чаще всего им нужна всего лишь поддержка - консультационная, информационная", - дополнил он.

По мнению специалистов, законодательно и нормативно в Беларуси созданы идеальные условия для развития такого вида деятельности. При этом многие из предоставленных ресурсов не используются. Как пример была названа проектная деятельность на соискание грантов. Это безвозмездные средства, которые могут быть направлены как на обучение кадров, так и развитие базы агроусадеб, поддержку сельских населенных пунктов.

Обращаясь к представителям местной власти, Денис Езерский призвал не бояться быть соорганизатором, партнером для физлица или организации при реализации проектов, направленных на развитие агроэкотуризма в частности и районов в целом. "Поставить свою подпись на бланке - самое малое, что мы можем сделать для их поддержки. А реализация проекта позволит сохранить потенциал и вдохнуть новую жизнь в сельскую местность, создать рабочие места", - добавил он.

В свою очередь председатель общественного совета по развитию агроэкотуризма в Гомельской области, председатель Совета ОО "Оракул" Анатолий Касьяненко рассказал о приумножении возможностей агроэкотуризма за счет создания кластеров. А опытом развития межсекторного партнерства в Италии поделился представитель ассоциации IRA из города Лука.

Представители власти, общественности и бизнеса обсудили насущные для развития направления агроэкотуризма и раскрытия потенциала Гомельского области.

Формат предусматривал презентации, дискуссии, обмен опытом, выступления экспертов. Так, директор ЗАО "Гомельское региональное агентство экономического развития" Виктор Бурый, представляя механизмы реализации совместных инициатив в сфере устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности территорий, презентовал новое объединение - Консорциум устойчивого развития Гомельской области. Это открытая структура, в которую в настоящее время входит 7 организаций. В основе ее деятельности - реализация стратегий социально-экономического развития региона.

Круглый стол стал частью программы весеннего фестиваля экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", который проходит 4-5 мая в Гомельском районе. В течение двух дней свой потенциал продемонстрируют представители 20 агроэкоусадеб, 5 фермерских хозяйств и 15 танцевальных коллективов.-0-