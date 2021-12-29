Метро Минска в новогоднюю ночь возьмет на себя основную нагрузку

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным транспортом в новогоднюю ночь станет метро. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главным видом транспорта в новогоднюю ночь станет метро. Оно будет работать с полуночи до 4 утра. Станции "Октябрьская", "Фрунзенская" и "Немига" закроются на вход в 4.15. Первая и вторая линии будут работать с интервалом 6 минут, третья - 10 минут. 1 января подземка начнет работу ровно в 5.30. Ожидаем, что метрополитен обеспечит транспортные связи по основным направлениям", - сказал Валерий Шкуратов.

Наземный транспорт будет работать до 5 часов утра. Режимы будут определены по каждому маршруту отдельно, на 35 основных (автобусных, троллейбусных и трамвайных) интервал движения составит 10-30 минут, остальных - больше. Последнее отправление от конечной станции метро будет обеспечено в 4.50. И новый день нового года для транспорта начнется в 6.00 - в режиме выходного дня.

Вместе с тем, поскольку традиционно 1 января ожидается снижение пассажиропотока, с утра будут сокращены некоторые рейсы (в том числе по пригородным направлениям).

С 6.00 до 14.00 не будут ходить автобусы №№51 и 71, троллейбусы №№12 и 60.

С 6.00 до 10.00 отменяется работа троллейбусных маршрутов №№30, 47, 51; автобусных - №№60, 96; трамвайного - №4.

И с 8.00 до 11.00 не будет ходить автобус №119С.

Также с 6.00 до 14.00 уменьшается количество подвижного состава: на автобусных маршрутах №№9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 74С, 99, 100, 103, 113С, 115Э, 139, 147, 159; троллейбусных - №№1, 2, 3, 6, 7, 9, 19, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 53, 64; трамвайных - №№1, 3, 6.

С 6.00 до 10.00 меньше будет курсировать автобусов №№17, 37, 52, 59, 69, 84, 85С, 95, 121, 169, 194с; троллейбусов №№10, 14, 16, 27, 33, 52, 90.

В этот день отменяется работа автобусных маршрутов №№66, 94С, 76э, 83э, 114С, 151э.

Уменьшится количество подвижного состава на автобусных маршрутах №№130, 140; организуется работа автобусного маршрута №134С.

Не будет рейсов автобуса №61 с остановки "ст.м. Могилевская" в направлении ул.Селицкого в 6.28, от ДС "Ангарская-4" в направлении ул.Селицкого в 7.10; с остановки "Селицкого, 11" в направлении ДС "Ангарская-4" в 6.53 и 07.51.-0-