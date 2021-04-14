Международная конференция по демографии, рождаемости и материнству пройдет в ВГМУ 15 апреля

14 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ) 15 апреля впервые пройдет научно-практическая конференция с участием представителей Белорусской православной церкви и российских ученых, на которой рассмотрят вопросы демографии, рождаемости и материнства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре ВГМУ.

На офлайн-встрече студенты, преподаватели ВГМУ, представители духовенства, практикующие белорусские врачи-акушеры-гинекологи и российские гости обсудят, как сохранить генофонд страны. На повестке дня вопросы, касающиеся разных сфер, - от социальных до медицинских.

Прежде всего участники научно-практической конференции рассмотрят вопрос повышения рождаемости в Витебской области. Что сможет повлиять на увеличение числа новорожденных, как приобщить будущих матерей и отцов к здоровому образу жизни, как помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - эти и другие вопросы поднимут представители областного роддома, Центра поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" (г. Бобруйск). Приглашенный гость из Санкт-Петербургского медико-социального института вынесет на обсуждение тему прерывания беременности, проблемные аспекты контрацепции и вспомогательных репродуктивных технологий.

ВГМУ неслучайно выбран местом проведения конференции: здесь обучают будущих специалистов в области гинекологии. Для них важно посмотреть на проблематику демографии и женского здоровья не только с медицинской точки зрения, но и с социальной и духовной сторон. Влияние семьи, общества, социального статуса, ближайшего окружения женщины и ее семьи - на сохранение жизни ребенку и заботы о его здоровье может повлиять немало факторов. К студентам ВГМУ присоединятся и учащиеся Витебского медицинского колледжа, которые также будут трудиться в качестве специалистов женских консультаций.-0-