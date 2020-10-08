Международные чтения памяти Ивана Науменко пройдут в Гомеле 8-9 октября

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные научные чтения "Региональное, национальное и общечеловеческое в славянских литературах", посвященные памяти народного писателя Беларуси, академика Ивана Науменко, пройдут в Гомеле 8-9 октября на базе ГГУ имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Нынешний форум уже седьмой по счету. В программе конференции - обсуждение жизненного и творческого пути Ивана Науменко, региональных и национальных особенностей развития славянских литератур в контексте мировой культурной традиции. Темой для дискуссии станет и перспектива существования литературы классического вида в эпоху глобализации.

Особенностью нынешней конференции является ее формат - из-за эпидемиологической ситуации форум проводят в режиме онлайн. Участниками станут ведущие ученые-слависты из Беларуси, Германии, Англии, России, Польши, Украины, Китая, Испании, а также родственники Ивана Науменко.

Форум нацелен на популяризацию творческого наследия народного писателя, а также укрепление авторитета Гомельской области как центра региональных литературоведческих исследований. По итогам двухдневной работы будут изданы материалы чтений и сборник научных статей.-0-