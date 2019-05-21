Международный байк-фестиваль пройдет в Бресте 24-26 мая

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 24-26 мая пройдет международный мотофестиваль Brest Bike Festival International, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Байк-фест пройдет уже в 19-й раз. Традиционно география мероприятия широкая. Помимо мотолюбителей со всех регионов Беларуси ожидается приезд гостей более чем из 20 стран. "Ежегодно многочисленное представительство соседних с Беларусью государств. Становится все больше гостей из стран Балтии. Для поляков особенно удобен безвизовый режим. Европейские гости отмечают, если бы его зона была шире, они бы с удовольствием посетили другие районы, - сказали организаторы. - Многие участники к нам уже приехали. До начала фестиваля они знакомятся с Брестом, Минском".

Расположатся байкеры недалеко от областного центра, в лагере "Орленок". В день приезда гостей ожидает пятичасовой концерт. Более насыщенная программа запланирована на 25 мая. В полдень мотоциклисты соберутся в колонну и направятся в Брест, по центральным улицам которого проедут парадом. Маршрут проляжет по трассе М1, улице Московской, проспекту Машерова до Брестской крепости, мотоциклисты пересекут Берестейское и Варшавское шоссе, оттуда свернут на улицу 28 июля и финишируют на площадке у Ледового дворца. Брестчан и гостей города порадуют показательными выступлениями мотокаскадеры, запланированы конкурсы.

По возвращении в лагерь байкеров ожидает еще один большой концерт. "Программа подобрана с учетом разнообразных музыкальных вкусов и предпочтений. Хедлайнер фестиваля - группа "Дай Дарогу". В честь своего 20-летия коллектив подготовил двухчасовой концерт", - отметили организаторы. Участников ожидают различные развлекательные конкурсы. В частности, будет определен гость, преодолевший самый длинный путь, выбран самый оригинальный тюнинг мотоцикла, в состязании по армрестлингу выявят самого сильного участника. Кульминацией вечера станет огненно-пиротехническое шоу, которое намечено на 23.00.

Организаторами Brest Bike Festival International выступают мотоклуб GoldWing Belarus при поддержке Брестских областного и городского исполкомов.-0-