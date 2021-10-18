Международный форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" пройдет в Витебске 2-3 декабря

18 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" пройдет в Витебске 2-3 декабря в совмещенном формате офлайн и онлайн. Такая информация опубликована на официальном сайте мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум является традиционной площадкой для презентации экономического потенциала предприятий и районов Витебской области. В 2021 году проведение основного делового события региона станет первым опытом организации масштабного мероприятия с международным участием в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В 2020 году форум планировался в девятый раз, однако был отменен из-за складывающейся в мире эпидемиологической обстановки. Тогда центральной темой была определена "Цифровая трансформация - драйвер инновационного развития региона". После вынужденного перерыва решено в текущем году сохранить тематику, объединяющую мероприятия форума, и обсудить в ходе панельных дискуссий использование цифровых технологий, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики. Дополнительно участники смогут поделиться мнениями по поводу открывающихся возможностей для развития экономического сотрудничества, наращивания конкурентных преимуществ, производственного и технологического потенциала.

В деловой программе форума запланированы также тематические экспозиции "Кластеры - драйверы регионального развития", "Инновационная техника и оборудование в АПК", "Интеграция образования, науки и бизнеса", "Витебский экспорт", а также выставка районов под общим названием "Туризм, экология, ремесленничество, самобытная культура".

В 2019 году участниками VIII Международного экономического форума стали 85 делегаций из 22 государств. Было подписано 17 соглашений о международном сотрудничестве. Организаторы рассчитывают, что в 2021 году при использовании совмещенного офлайн-онлайн формата получится сохранить сложившийся за годы проведения форума круг партнеров.

Организаторами форума традиционно выступают Витебские областной и городской исполкомы, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск", Витебское отделение БелТПП, областной союз нанимателей.-0-