Международный семинар об истории партизанского движения организуют в Бегомле

20 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный военно-исторический семинар "Организация партизанского движения в годы Великой Отечественной войны в Беларуси: опыт и современность", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 21-22 мая в Бегомле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

Идея его проведения принадлежит выпускнику Бегомльской средней школы, доктору исторических наук Николаю Печеню. Он решил разыскать известных уроженцев Докшицкого района, проживающих в Беларуси и России, пригласить их на малую родину и провести семинар в краю, известном своим партизанским движением в годы Великой Отечественной войны. В семинаре примут участие ученые, эксперты и военные в отставке из Беларуси, России и Литвы.

Участники обсудят значение освободительной операции "Багратион" и вклад соединений 3-го Белорусского фронта в освобождение Бегомля и окрестностей, затронут вопросы организации партизанской борьбы в годы войны, очевидцы поделятся своими детскими воспоминаниями о войне. Кроме того, сын и дочь командира партизанского отряда "Железняк", Героя Советского Союза Ивана Титкова расскажут о судьбе отца.

Во время семинара гости возложат цветы к братской могиле, посетят мемориальный комплекс "Шуневка" и откроют сквер в честь 75-летия освобождения. На второй день участники мероприятия выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах района.

Организаторами семинара выступили Докшицкий райисполком и райсовет депутатов, военно-научное общество при Центральном доме Российской армии имени М.В.Фрунзе, военно-научное общество при Центральном доме офицеров ВС Беларуси и Государственный музей военной истории Беларуси.-0-