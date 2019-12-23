Международный туристический форум планируют провести в Бресте в апреле

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют организовать туристический форум во время V Международного форума-выставки деловых контактов, который пройдет 24-25 апреля 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

В юго-западном регионе сфера туризма динамично развивается. Этой теме решено уделить особое внимание, организовав специальный форум. В Брестском облисполкоме уже приступили к разработке программы мероприятий. "Область достаточно стабильно развивается в сфере туризма, показатели по темпам роста экспорту туруслуг являются одними из лидирующих в республике. Широкие перспективы открываются перед Брестом, который входит в расширенную зону безвизового посещения по указу №300. По просьбам наших зарубежных партнеров предоставим им площадку для общения с представителями белорусского турбизнеса, проведем множество деловых встреч во время одного форума", - отметил Денис Никитюк.

Для участников форума планируется провести презентации туристической привлекательности городов и районов Брестской области, организовать серию воркшопов, переговоров. Мероприятие приглашают посетить представителей региональных администраций, зарубежных туристических фирм, в первую очередь из Польши, Литвы, России.

В Брестской области по итогам нынешнего года ожидают принять около 1 млн туристов (с учетом внутреннего туризма). Это на 20% больше по сравнению с 2018-м. В том числе с начала года регион посетили около 35 тыс. безвизовых путешественников. Их число выросло вдвое к аналогичному периоду прошлого года.-0-