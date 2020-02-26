Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановое межведомственное антитеррористическое учение с участием подразделений Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов проводится с сегодняшнего дня по 27 февраля на территории Каменецкого района Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Во время учебно-боевых мероприятий планируется отработка пресечения террористических угроз в отношении критически важных объектов Беларуси, обеспечения безопасности их персонала, а также минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В районе проведения учения возможно ограничение движения транспортных средств, перемещение военной и специальной техники, применение вооружений.-0-