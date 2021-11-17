Межвузовская студенческая конференция "Демографические риски XXI века" пройдет 19 ноября в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Межвузовская студенческая конференция с международным участием "Демографические риски XXI века" пройдет 19 ноября в Минске. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью проекта международной технической помощи "Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития" Ольга Лелюкова.

"Ситуация в мире, связанная с COVID-19, не ослабила научный интерес к конференции, в ней примут участие около 80 человек. В гибридном формате заслушают более 50 докладов студентов, магистрантов и аспирантов из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Туркменистана по трем основным научным направлениям: "Демографическая устойчивость и миграционные вызовы мира. Проблемы развития городов", "Региональные проблемы и картографическое обеспечение социально-экономического развития", "Географическая панорама международного туризма в контексте устойчивого развития", - рассказала Ольга Лелюкова. Также на конференции будет анонсирована концепция демографической устойчивости.

Межвузовская студенческая конференция с международным участием "Демографические риски XXI века" проводится в Белорусском государственном университете с 2014 года. Выбор места обусловлен тем, что на базе факультета географии и геоинформатики БГУ с 1975 года существует программа подготовки специалистов в области геодемографии, а с 2014 года осуществляется подготовка на первой ступени высшего образования по специальности "география (геодемография)". Это единственное учреждение высшего образования в Беларуси, где готовят специалистов в области демографии. Проведение конференции будет содействовать обмену опытом студентов из различных стран и регионов в научно-исследовательской работе по демографии, обмену информацией и наработками в этой области знаний, а также способствовать расширению межвузовских связей для дальнейшего сотрудничества, что даст стимул для развития молодежной науки как в прикладном, так и в фундаментальном аспектах.

Идея молодежного научного форума была поддержана в 2016 и 2018 годах Фондом ООН в области народонаселения. В конференциях в предыдущие годы принимали участие докладчики из ведущих университетов Беларуси, России, Казахстана, Чехии, Украины, Германии, Польши, Грузии, Словакии. Международными экспертами в конференции выступали известные ученые в области демографии из ведущих университетов Европы (Карлов Университет, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили и др.).

"В условиях современного демографического многообразия мира и необходимости обеспечения демографической устойчивости стран чрезвычайно важным становится обсуждение данных проблем в том числе на молодежной платформе. В Беларуси такой площадкой уже в седьмой раз выступает факультет географии и геоинформатики БГУ, - отметила сопредседатель организационного комитета, профессор кафедры экономической и социальной географии БГУ Екатерина Антипова. - Студенты разных стран имеют уникальную возможность обсудить между собой наиболее проблемные поля в области демографии отдельных стран и регионов и социально-экономического развития, высказать свою точку зрения в отношении возможных путей их регулирования в Беларуси".

Конференция пройдет в рамках проекта международной технической помощи "Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития". Проект финансируется правительством России и Фондом ООН в области народонаселения. Национальное исполнительное агентство проекта - Министерство труда и социальной защиты.-0-