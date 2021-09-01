Миклашевич: важно, чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, было духовно и нравственно развитым. Об этом сказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на открытии новой школы в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич подчеркнул, что государство уделяет особое внимание детям, подрастающему поколению, их интеллектуальному, духовному, физическому и творческому развитию. "Органы местной власти принимают для этого все необходимые меры. Строятся новые школы, оснащаются современным оборудованием, модернизируются действующие учреждения. Сегодня в Гомеле открыли новую школу, оборудованную по последнему слову. Это позволяет на более высоком уровне давать ученикам глубокие знания. Потому что главная государственная задача - чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, было духовно и нравственно развитым. Задача преподавателей - воспитывать настоящих патриотов, достойных граждан страны на национальных ценностях и традициях", - подчеркнул он.

Председатель Конституционного суда высоко оценил оснащение и масштаб новой школы в Гомеле. "Встречаясь с детьми и преподавателями, вижу, что здесь действительно стремятся дать побольше знаний ученикам и вырастить достойных граждан страны", - сказал он. На новоселье школы Петр Миклашевич передал коллективу мультиборд.

Председатель Конституционного суда поделился также воспоминаниями о своей школе. Ровно 60 лет назад он пошел в первый класс. Это была небольшое деревянное здание. "Нас было 15 учеников. Затем в среднюю школу приходилось ходить за 5 км. Школа дала мне глубокие знания, что предоставило возможность в дальнейшем продолжить учебу, как и моим родным. Я из многодетной семьи, у меня пять сестер и брат, все получили высшее образование. Когда есть стремление, надо учиться, а сегодня для этого созданы все условия. Есть хорошая база, чтобы получить знания и найти свое место в жизни. И я искренне радуюсь, что поколение XXI века получает знания в таких прекрасных условиях", - резюмировал он.-0-

Фото Сергея Холодилина