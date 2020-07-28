Микробиологический комплекс появился в Полоцкой больнице

28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Микробиологический комплекс появился в Полоцкой центральной городской больнице. Он первый в Витебской области и третий в республике - после РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Микробиологический комплекс включает систему для гемокультивирования и выявления сепсиса, а также микробиологическую автоматизированную систему. Установка этого комплекса позволит оптимизировать в больнице лечебно-диагностический процесс: получить существенные преимущества для оказания медицинской помощи, сэкономить время при идентификации микроорганизмов и постановке тестов на чувствительность к антимикробным препаратам, назначить адекватную терапию и избежать развития резистентности.

Комплекс по спонсорской помощи поставила компания ОДО "БелРеас".-0-