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18 июня 2021, 10:36

Милиция усилит контроль в местах массового отдыха граждан

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места массового отдыха в зоне повышенного внимания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Пляжная и лесопарковые зоны - прекрасное место для того, чтобы отдохнуть под лучами летнего солнца и культурно провести время взрослым и детям. С целью профилактики нарушения законодательства и обеспечения личной и имущественной безопасности граждан ежедневно с наступлением теплой погоды в местах массового отдыха граждан дежурит милиция, проводятся совместные рейды со спасателями", - рассказали в УВД.

Вместе с тем предупреждения и уговоры действуют не на всех. Только в Солигорском районе с начала мая в местах массового отдыха уже выявлено 19 административных правонарушений: 5 по линии ГАИ и 14 по ст.19.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).

"Граждане уже начинали активно проводить свободное время на природе, зачастую пренебрегая как правилами безопасного поведения, так и нормами законодательства. Такого рода беспечное поведение отдыхающих зачастую приводит к негативным последствиям. Стоящая перед нами задача - обеспечить правопорядок, личную и имущественную безопасность граждан, чтобы люди могли проводить время безопасно, не мешая друг другу. Несмотря на то, что места отдыха зачастую располагаются в лесных массивах, на берегах водоемов и прочих местах, отдаленных от жилых массивов, они все равно являются общественным местом, и распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива под запретом", - напомнили в отделе охраны правопорядка и профилактики правонарушений Солигорского РОВД.-0-

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