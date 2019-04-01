Минчан 5 апреля в парке Горького обучат технике скандинавской ходьбы

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатное занятие по технике скандинавской ходьбы пройдет в Центральном детском парке им. М. Горького 5 апреля с 10.00 до 11.00, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

Обучать горожан будет опытный инструктор Александр Мех. Также в мероприятии примут участие пожилые волонтеры Красного Креста, которые поделятся личным опытом и на своем примере покажут, что возраст не помеха держать себя в форме, быть здоровым и красивым.

Сбор группы назначен на 9.45 возле стадиона рядом с хоккейным клубом "Юность-Минск". На занятие необходимо принести свои палки для скандинавской ходьбы.

Акция проводится накануне Всемирного дня здоровья (7 апреля). Ее организаторами выступают Белорусский Красный Крест совместно со Школой скандинавской ходьбы.-0-