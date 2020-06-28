Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам", - сказал Владимир Кухарев.

Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. "Механизм прорабатывается", - добавил заместитель премьер-министра.-0-

Подвоз питьевой воды будет организован в районы Минска в течение еще нескольких дней "Проведены все необходимые мероприятия. И можно с уверенностью сказать, что вода в Минске соответствует всем потребительским качествам", - сказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.