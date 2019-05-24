Минчан приглашают поучаствовать в подготовке Европейской недели мобильности

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует подготовка к Европейской неделе мобильности (16-22 сентября) и Дню без автомобиля (22 сентября). Жители столицы могут до 31 мая направить свои предложения по организации этих мероприятий, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Принять участие в подготовке могут те, кто хочет организовать семинар, мастер-класс, творческое выступление или предложить другую инициативу, у кого есть конкретные идеи по темам устойчивой мобильности, использования альтернативного автомобилям транспорта, экологически дружественного образа жизни. Предприятия и организации могут стать спонсорами или информационными партнерами.

Традиционно во время Европейской недели мобильности в Минске проходят тематические семинары, пресс-конференции, выставки, экскурсии, велопробеги, игровые мероприятия для детей и молодежи. В столице организуют работы по обустройству велопарковок, понижению бордюров, владельцам автомобилей предлагают бесплатный проезд в общественном транспорте. В текущем году в День без автомобиля планируется перекрыть участок ул.Октябрьская и провести там праздничную программу.

Свои предложения по подготовке мероприятий недели можно отправить до 31 мая на minskpriroda@gmail.com или почтой по адресу: Минск, ул.Плеханова, 18.

Европейская неделя мобильности - международная кампания, которая проводится с целью внедрения и содействия формированию устойчивых мер в области транспорта, а также приглашения людей попробовать альтернативы использованию автомобиля.-0-