Минэкономики проводит мониторинг программы развития Оршанского района

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики проводит мониторинг выполнения программы развития Оршанского района до 2023 года и мероприятий, которые выполняются в 2020 году. С этой целью министр экономики Александр Червяков 10 апреля посетил Оршанский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Во время посещения Оршанского инструментального завода обсуждался в целом ход выполнения подпрограммы "Промышленный комплекс" программы развития района. Обозначены ключевые аспекты реализации программы. Во-первых, у предприятий появились новые направления бизнеса: в ОАО "Оршаагропроммаш" - ремонт вагонов, у Оршанского инструментального завода - ремонт и обслуживание тракторов, у "Завода ПАК" - станции обезжелезивания.

Во-вторых, ведется активная работа на ключевых капиталоемких объектах: в завершающей стадии реконструкция стадиона в Болбасово, строительство двух инновационных комплексов в агрогородке Устье - молочно-товарного и комплекса для подготовки семян сельхозкультур, реконструкция Дворца культуры в Орше, продолжается реконструкция стадиона в Барани. С опережением сроков идет реконструкция молочного завода, которой занимается "Савушкин продукт".

"Исполнители мероприятий программы сделали выводы из ошибок первого года ее реализации: более глубоко стали подходить к разработке проектно-сметной документации, ведется поиск оптимальных, экономических выгодных проектных решений", - отметили в Минэкономики.

При этом в Оршанском районе сохраняется проблема с обеспечением квалифицированными кадрами. "Однако в сегодняшней ситуации вузы показали, что есть возможность обеспечить дистанционный учебный процесс. В этой связи Оршанский райисполком предложил создать в районе филиал одного из вузов, что поможет вырастить и сохранить собственные кадры для экономики", - пояснили в министерстве.

Сохраняется ряд других нерешенных проблем, связанных с загрузкой отдельных предприятий, эффективностью их работы, формированием сырьевых зон. Предложения по их решению будут доложены в правительство.

В Минэкономики отметили необходимость адаптации региональной политики к текущей ситуации. Перспективным видится деконцентрация производства и образования и деурбанизация. Кроме того, еще большую актуальность приобретает скорость реагирования местных властей на новые тенденции.-0-