Мингорисполком готовит пакет мер по поддержке бизнеса столицы

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком готовит пакет мер для поддержки субъектов хозяйствования столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко сегодня во время выездного приема граждан в Заводском районе, 22 мая на сессии Минского городского совета депутатов Мингорисполкому будут делегированы полномочия по реализации норм указа Президента №143. "Это позволит оперативно рассматривать заявления субъектов хозяйствования и принимать соответствующие решения. Будут выбраны те виды экономической деятельности, которые действительно нуждаются в поддержке", - сказал он.

В частности, ожидается, что для бизнеса столицы предусмотрят отсрочку, рассрочку и налоговые кредиты, снизят суммы налогов на землю и недвижимость, уменьшат арендную плату за земельные участки.-0-