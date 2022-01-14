Мингорисполком: наиболее сильно от ветра пострадали Фрунзенский и Заводской районы

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее сильно от штормового ветра, бушующего сегодня в стране, в Минске пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В службу 115 уже поступило 20 сообщений об упавших деревьях и ветках. Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы столицы. Также поступают сообщения о повреждениях кровли и ее элементов", - говорится в публикации.

Сообщения о ЧП в связи с ветром продолжают активно поступать. Спустя двадцать минут на канале проинформировали, что в столице зарегистрировано более 900 падений деревьев и более 100 повреждений кровли и ее элементов.-0-