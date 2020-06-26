Мингорисполком назвал вероятную причину ухудшения качества воды

Александр Дорохович. Фото из архива
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы, проводимые на водоводе №3, могли стать причиной ухудшения качества воды в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вероятнее всего, причина в водоводе №3, на котором выполнялись ремонтные работы. Протяженность водовода порядка 23 км, работы выполнялись на участке протяженностью 100 м. Сегодня этот водовод отключен. Водоснабжение города происходит из водоводов №1 и №2, на которых никакие ремонтные работы не велись", - сказал Александр Дорохович.
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