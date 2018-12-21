Мингорсовет понизил коэффициенты к ставкам имущественных налогов для некоторых плательщиков

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорсовет решил понизить или исключить для отдельных категорий плательщиков коэффициенты к ставкам имущественных налогов. За внесение соответствующих изменений и дополнений в решение Мингорсовета №255 "Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов" депутаты проголосовали сегодня на очередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местным Советам депутатов предоставлено право увеличивать либо уменьшать, но не более чем в 2,5 раза, ставки имущественных налогов отдельным категориям плательщиков. Ранее были установлены зональные коэффициенты в зависимости от места расположения объектов налогообложения в размере 2,2 и 2,3. В связи с поступившими обращениями ряда субъектов хозяйствования Минска предлагается снизить указанные коэффициенты соответственно до 2,1 и 2,2", - пояснил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

В целях снижения налоговой нагрузки и оздоровления финансово-экономического состояния организаций реального сектора экономики предложено также снизить до 1,2 коэффициент к ставкам земельного налога для организаций обрабатывающей промышленности. Сейчас к ним применяется коэффициент 1,3.

Депутаты решили поддержать предприятия ЖКХ после проведенного реформирования (они стали плательщиками имущественного налога на землю и недвижимость), снизив для них коэффициент до 1,0. И в целях создания условий для эффективного развития инкубаторов малого предпринимательства предложено не применять повышающий коэффициент к ставкам земельного налога в отношении этой категории налогоплательщиков (ранее он был установлен в размере 0,5).

"Другие предложения вносятся в целях приведения в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса. Так, с 2019 года предусмотрены: отмена права местным Советам депутатов по повышению до 10 раз ставок имущественного налога по неэффективно используемому имуществу; отмена ставки налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства, а также неприменение повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов для предприятий и учреждений общественных объединений инвалидов. В связи с чем соответствующие пункты решения №255 исключаются", - добавил Алексей Афанасьев.

Председатель постоянной комиссии Мингорсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету Игорь Русакевич подчеркнул, что принятие предложенных мер продиктовано и социально-экономической ситуацией, выполнением программных показателей. По его словам, снижение коэффициентов будет эффективным для стимулирования хозяйственной деятельности как реального сектора экономики, так и предпринимателей, в том числе это повлияет на зарплаты граждан.

Исчисление и уплата налога на недвижимость и земельного налога по ставкам, увеличенным (уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, производятся с 1 января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение принято.-0-