Мини-гольф, тимбилдинг-игры, фаер-шоу - фестиваль пляжного волейбола пройдет в Гомеле 

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25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль пляжного волейбола пройдет в Гомеле 27-29 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.
Фестиваль станет частью программы финала чемпионата Беларуси по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Состязания пройдут по ул. Волгоградская, 5 на площадках для игры в пляжный волейбол городской детско-юношеской спортивной школы №6.
27 августа площадки будут активны с 19.00 до 23.00, 28 августа - с 18.00 до 23.00, 29 августа - с 10.00 до 14.00. Будут работать и различные зоны активности. Это фудкорты, горки, батуты, аквагрим, мини-гольф, катание на лошадях, тимбилдинг-игры, фаер-шоу и многое другое. Организаторы приглашают гостей на фестиваль семьями.
Зрелищным и щедрым на события обещает быть фестиваль силового экстрима Gomel Strong Battle. Он состоится 28 августа в 13.00. В программе - перенос коромысла на 30 м, жимовая эстафета, перенос колодца, переброс камня-атласа, трек-пул автобуса. В силовом экстриме примут участие именитые спортсмены, участники чемпионатов Европы и мира.
Организаторы готовят увлекательное спортивное шоу.-0-