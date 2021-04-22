Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в ОАО "Камволь"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня на базе ОАО "Камволь", сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Маяковского, д. 176, кабинет отдела кадров.

Во время ярмарки все желающие смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, которые предлагает ОАО "Камволь", условиями труда, получить консультацию специалистов государственной службы занятости и представителей кадровой службы организации, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.

Соискателям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании, страховое свидетельство, военный билет для военнообязанных.-0-