Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 25 января

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 25 января мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул. Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители ЗАО "Атлант", Московский (Минска) отдел Департамента охраны МВД, ООО "СБ "Максирента". Соискателям будет предложено около 100 вакансий.
Наниматели проведут подбор кандидатов по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, контролер на контрольно-пропускном пункте, инженер-проектировщик, сторож, инженер-электроник, инженер, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, агент страховой, стропальщик, слесарь-сборщик бытовой техники, электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, оператор станков с программным управлением, сборщик изделий из пластмасс, слесарь-инструментальщик и другим.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-