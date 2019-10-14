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14 октября 2019, 21:35

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 15-17 октября

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки пройдут с Минске 15-17 октября, узнать о вакантных местах на предприятиях столицы можно будет с 10.00 до 12.00. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая ярмарка состоится 15 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Свои вакансии представят филиал №2 "ЦемАвто" ГП "Управляющая компания холдинга "БЦК", филиал "Троллейбусный парк №4" ОАО "Минсктранс".

16 октября это мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Соискатели смогут узнать о вакантных местах в Центральном отделе Департамента охраны МВД, филиале "Автобусный парк №7" ОАО "Минсктранс".

Третья ярмарка вакансий запланирована на 17 октября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). В ней примут участие представители ООО "ПрофРезервГрупп", филиала "Троллейбусный парк №5" ОАО "Минсктранс".

Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-

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занятость Минск трудоустройство ярмарка
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