Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24 и 26 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 24 и 26 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 24 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители филиала "Автобусный парк № 5 "ГП "Минсктранс", филиала "Троллейбусный парк № 4 "ГП "Минсктранс", филиала "Троллейбусный парк №3 "ГП "Минсктранс", УП "Соколкоммунсервис".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 26 декабря с участием ООО "Флайзис", КУП "ЖЭУ №1 ЖРЭО Партизанского района Минска", филиала "Троллейбусный парк № 2 "ГП "Минсктранс", АКУП "Спецкоммунавтотранс", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-