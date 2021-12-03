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03 декабря 2021, 16:25

Мини-полиграфия с вакансиями для инвалидов откроется в Браславском районе в 2022 году

Фото из архива
Фото из архива
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3 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Браславском районе к весне откроется социальное предприятие - мини-полиграфия, где рабочие места предоставят людям с инвалидностью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Вера Астапенко.

Инициатива "Социальное предприятие IzBapRinT" реализуется по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Она стартовала в июле в Браславском районе и проводится районной организацией Белорусского общества инвалидов в тесном взаимодействии с территориальным центром социального обслуживания населения (ТЦСОН). Открытие предприятия запланировано на конец февраля 2022 года.

Там будут оказывать полиграфические услуги, изготавливать блокноты, брошюры, календари, сувениры. Также жители региона смогут воспользоваться услугами лазерной резки, 3D-печати или заламинировать документы или другую печатную продукцию. Для работы на предприятии приобретут интерактивную доску, ламинатор, термопресс, цветной принтер, станок для лазерной резки, ноутбуки и другую технику, мебель.

Сейчас по проекту в ТЦСОНе проходят трудовую адаптацию 10 человек с инвалидностью. Они овладеют навыками полиграфии, термопечати, узнают, как изготавливать и продавать рекламную продукцию, в том числе через интернет. Желающие смогут трудоустроиться в мини-полиграфии после ее открытия.-0-

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