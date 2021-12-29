Министр ЖКХ вручил новогодние подарки воспитанникам Петриковского СПТУ №1

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил Петриковское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа №1 легкой промышленности, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Министр поблагодарил педагогов и воспитателей за титанический труд и любовь к воспитанникам, подарил компьютерную технику и сладкие подарки. "От Министерства жилищно-коммунального хозяйства желаю всем пусть небольших, но обязательно побед и ярких впечатлений. Пусть то, что ценно и важно для всех нас - здоровье, профессиональные успехи, поддержка близких, - обязательно сохранится и приумножится в наступающем году, а рядом непременно будут надежные единомышленники и верные друзья. Веры в себя, здоровья, счастья, достижения личных целей и исполнения желаний", - сказал Андрей Хмель.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-