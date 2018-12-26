Минюст передал Березковскому детскому саду-школе мультимедийный экран

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский в ходе республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил Березковский детский сад - базовую школу Докшицкого района Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Ребятам министр подарил мультимедийный экран для использования в учебном процессе, а также сладкие подарки. Представители районных властей вручили учреждению образования сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Дети и преподаватели очень ждали этой встречи. В качестве благодарности они подготовили для гостей новогодний спектакль, читали стихи, пели песни. Завершился праздник веселым хороводом вокруг елки. Участники праздника получили веселое настроение и положительный заряд энергии.-0-

Фото Министерства юстиции