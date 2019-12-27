Минюст вручил подарки воспитанникам Березковского детсада - базовой школы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский поздравил детей и родителей Березковского детского сада - базовой школы Докшицкого района во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Для всех учащихся сельской школы Минюст подготовил приятные и полезные подарки: сладости и канцелярские принадлежности. Для коллектива министерства стало доброй традицией поддерживать подшефное учреждение образования не только в период акции "Наши дети", но и в другие праздники. Подобные предновогодние встречи с ребятами березковской школы руководство ведомства проводит уже 13 лет.

К акции присоединилось и общественное объединение "Белорусское благотворительное общество", которое второй год подряд поддерживает семьи Докшицкого района.

Поздравляя детей, родителей и учителей школы, Олег Слижевский отметил, что в предпраздничные дни по многолетней традиции в Беларуси во время акции "Наши дети" самое пристальное внимание уделяется тем, кто нуждается в особой заботе и тепле. Он выразил готовность и в дальнейшем поддерживать не только материально-техническую базу учреждения образования, но и каждого учащегося.

В атмосферу детства, радости и волшебства всех присутствующих погрузило сказочное новогоднее представление, подготовленное детьми и педагогами.

В этом году белорусской юстиции исполнилось 100 лет, а подшефное учреждение Минюста свой столетний юбилей отметит в 2020 году.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-