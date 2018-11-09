"Минное поле" и испытания на меткость пройдут участники праздника "Суперпапа" в Калинковичах

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семейный спортивный праздник "Суперпапа", который пройдет сегодня на базе средней школы №6 в Калинковичах, начнет сезон работы семейного клуба "ПапаЗал", сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном комитете БРСМ.

Откроют праздник показательные выступления секции бокса "Удар", команды чирлидеров, ростовые куклы и напутствия почетных гостей. Кульминацией действа станут соревнования между 10 семейными командами - отец, ребенок.

Папы попадут на "Минное поле", где с завязанными глазами и гимнастическими палками в руках должны будут при подсказке ребенка на ощупь найти мины-кирпичики. Также увлекательно пройдут испытания "Тележка", "Боулинг", "Баскетболисты". Свою меткость и сноровку отцам предложат проявить в конкурсах "Меткий стрелок" и "Дартс".

Силу и выносливость мужчинам нужно будет показать на испытаниях "Папа отожмись", во время которого отец должен отжаться с сидящим на спине ребенком, и "Силачи", где родителям необходимо поднять чадо наибольшее количество раз. Не менее занимательным станет конкурс "Эрудит", также каждой команде предложат собрать пазл "Стройотряд" на время.

Абсолютный чемпион папа-соревнования будет удостоен главной номинации "Суперпапа". Не останутся без титула и другие участники, среди которых будут выделены "Супер ловкий папа", "Супер меткий папа", "Супер сильный папа", "Супер спортивный папа", "Супер эрудированный папа", "Супер мужественный папа", "Супер заботливый папа", "Супер хозяйственный папа" и "Супер красивый папа".

"Польза проекта "ПапаЗал" неоспорима. Проект настолько заинтересовал небезразличных отцов, что они готовы ехать на место встречи с любого конца города. По словам многих мужчин, это приносит пользу не только их женам, но и детям", - пояснили в районном комитете.

Данный проект был поддержан делегатами съезда БРСМ в мае 2018 года. Его авторскими вдохновителями выступили отцы-активисты Гомеля, которые организовали первые подобные площадки в областном центре. В БРСМ поддержали инициативу и распространили на территории всей области.-0-