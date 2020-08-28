Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учения запланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения. Дорожные направления Гродненского района, задействованные в перемещении техники:

28 августа: район озера Юбилейного - Добровольщина - Гневенщина - Немейши – Бакуны;

29 августа: Фолюш - Подлабенье - Пушкари - Заречанка - Колбаски - Белые Болоты;

30 августа: Дайлидки - Жукевичи, Бросты - Соломенка, Дайлидки - Квасовка, Каменка - Колпаки, Сухмени - Зарубичи.

В ведомстве просят жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными, а также принимать во внимание погодные условия.-0-