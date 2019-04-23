Минприроды предлагает обсудить проект указа о порядке вырубки деревьев в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект указа "О порядке удаления деревьев в г. Минске". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект указа разработан с целью свести к минимуму удаление деревьев в Минске и обеспечить при этом надлежащую компенсацию. Согласно документу, в Минске не допускается вырубка деревьев, за исключением некоторых случаев: при строительстве в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документацией, при ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. Кроме того, допускается удаление опасных и упавших деревьев, а также деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию. Исключение делается и в случае, если деревья препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов или растут в границах земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставленных в частную собственность негосударственным юрлицам, в собственность иностранным государствам, международным организациям.

С учетом того, что случаи вырубки деревьев в Минске в больших объемах чаще всего связаны со строительством, документом предусматривается, что при разработке проектной документации должно быть сохранено не менее 50% растущих на участке деревьев с диаметром ствола 4 см и более на высоте 1,3 м. Остальные деревья должны быть пересажены или проведены компенсационные посадки. При разработке проектной документации на строительство автомобильных стоянок (парковок) должно быть сохранено 100% деревьев на участке, за исключением опасных, упавших или тех, распространение и численность которых подлежит регулированию. При этом предполагается, что действие указа не будет распространяться на проектную документацию и акты выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденные до вступления документа в силу.

Согласно проекту указа, компенсационные посадки должны проводиться в текущий или ближайший благоприятный период (с 16 марта по 14 мая или с 1 октября по 30 ноября) преимущественно крупномерными деревьями. Их нужно высаживать на территориях, расположенных на расстоянии до 200 м от места произрастания удаляемых деревьев, если они не подлежат застройке в соответствии с утвержденной проектной документацией. Если на этих участках нет условий для компенсационных посадок, их нужно проводить на перспективных озелененных территориях общего пользования.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 23 апреля по 2 мая 2019 года на электронный адрес: a.kuzmich.belarus@gmail.com.-0-