"Минщина удивительная" приглашает познакомиться с достопримечательностями Клецкого района

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная" приглашает журналистов по 16 декабря посетить наиболее интересные и значимые места Клецкого района, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Клецк - древний город, возникший на природном возвышении левого берега реки Лань. Первое упоминание о нем относится к 1127 году. В 1442 году город одним из первых получил Магдебургское право. С середины XVI века Клецк принадлежал Радзивиллам, которые много личных средств вкладывали в развитие его социальной инфраструктуры: благодаря им здесь появлялись школы, больницы и другие объекты.

Некоторые из зданий сохранились до наших дней и стали памятниками архитектуры различных стилей. Один из них - клецкий госпиталь, построенный в 1909 году из красного камня. Все три корпуса объекта были одноэтажными и располагались в форме буквы "ш". Фасады были украшены декоративной пластикой, кладка выполнена в художественном стиле, особенно выделялись плинтуса лучковых оконных проемов с клинообразными перемычками, филенки, лопатки, карнизы. Главный корпус госпиталя был отреставрирован в 1995 году, сейчас там располагается жилищно-коммунальная организация. Стилистика архитектуры - модерн с элементами неоготики.

К этому же архитектурному направлению относится здание бывшей иешивы - еврейской школы раввинов. Объект был построен на рубеже XIX-XX веков. Фасады прямоугольного одноэтажного здания украшены угловыми лопатками, карнизами, наличниками, главный вход выделен ризалитом с арочным проемом в стене. В этом небольшом одноэтажном здании в свое время ученики из Польши и других близлежащих стран изучали Тору и еврейскую этику, разбирали различные духовые аспекты жизни. Война пощадила здание школы. В послевоенные годы помещения использовалось в качестве районного дома культуры, какое-то время здесь располагался продуктовый магазин. Сейчас ведутся переговоры о возможности выкупа объекта еврейской общиной, чтобы сделать там музей и сохранить облик иешивы.

Массивные, крепкие казарменные сооружения в стиле модерн построили несколько позже - в 1922-1924 годах - для защиты пограничной территории восточных окраин. Вскоре здесь были оборудованы отдельно стоящие помещения для офицеров, хозяйственные постройки вроде кухонь, ванных, прачечных, швейных мастерских и складов. Из всех объектов сохранилось в целости одно казарменное помещение, от второго остались лишь ворота и правое крыло.

Интерес представляют и здания бывших костела и монастыря доминиканцев в стиле барокко, построенные в 1683 году. Костел имел вид вытянутого прямоугольника, двухэтажное каменное здание монастыря со сводами размещалось за ним. В 1832 году монастырь был упразднен, а храм - закрыт. Но спустя почти 20 лет по инициативе жены клецкого князя Леона Радзивилла Софьи доминиканский костел переделали под православную Свято-Воскресенскую церковь. В начале ХХ века храм горел, после войны был заброшен. После капитального ремонта церковь снова стала украшением города.

Еще одна достопримечательность Клецка - Вознесенская церковь. Впервые она упоминается в 1626 году как униатская. В то время она находилась на значительном расстоянии от города: храм стоял при въезде в город со стороны Несвижа на возвышенности, которая в XVI веке называлась гора Горынь. В то время она вмещала до 1,5 тыс. человек и славилась иконой Богородицы, к которой собиралось много паломников. После упразднения униатской церкви Вознесенский храм был оставлен Радзивиллами без присмотра, позже на этом же месте построено новое здание церкви в ретроспективно-русском стиле. Сейчас это действующая Покровская православная церковь.

Славится Клецк и мероприятиями. Так, ежегодно в марте здесь проводится республиканский фестиваль-конкурс фортепианной музыки "Музыкальные искорки". Раз в три года в городе организуют областной фестиваль хореографического искусства "Карагод сяброў" и областной праздник-конкурс детского творчества "Калыска талентаў".

Среди промышленных предприятий одним из наиболее успешных является Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", где производят широкий ассортимент цельномолочной продукции, а также масло коровье, сухое молоко, йогурт. Также в районе расположилось ОАО "Гамма вкуса", которое предлагает потребителю детскую продукцию, консервы, овощи гарнирные, пюре, соки, морсы, нектары.

А государственное лесохозяйственное учреждение "Клецкий лесхоз" занимается заготовкой древесины, ее переработкой, реализацией на внутренний рынок и на экспорт. Для желающих поохотиться, порыбачить и просто приятно провести время в общении с природой построен охотничий домик. Он разместился на берегу живописного озера неподалеку от деревни Чаша.

Во время проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Проект стартовал 23 октября. За это время журналисты посетили Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский районы.-0-