Минск и Пекин планируют проводить совместные конкурсы профмастерства

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Пекин планируют организовывать совместные конкурсы профессионального мастерства. Об этом сообщил журналистам председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Николай Белановский по итогам встречи с делегацией Пекинской федерации профсоюзов в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"И в Пекине, и у нас проводятся конкурсы профессионального мастерства. Обе стороны заинтересованы, чтобы уровень наших специалистов и рабочих соответствовал требованиям времени. Мы договорились, что рассмотрим перечень наших профессий с расчетом, чтобы в будущем вместе проводить конкурсы на выявление лучшего. Если будем проводить совместные конкурсы профмастерства, то сможем обмениваться делегациями представителей трудовых коллективов", - отметил Николай Белановский.

Также полезным для белорусской стороны представляется опыт Китая по досудебному урегулированию конфликтов. "Частные компании на базе федерации профсоюзов Пекина создали постоянно действующие комиссии. В их составе представители союза работодателей, правительства и профсоюза. Любое предприятие может обратиться к ним для разрешения конфликтной ситуации, возникшей между работником и работодателем, между профсоюзом и работодателем. Эти комиссии имеют право решающего голоса, стороны вынуждены подчиняться их решению. Это досудебное урегулирование конфликта, это и нам необходимо", - считает председатель объединения профсоюзов.

В свою очередь руководитель Комитета по ревизии использования профсоюзных взносов Пекинской федерации профсоюзов Сы Цзиань выразил надежду на развитие взаимодействия. "Мы надеемся углубить сотрудничество между нашими профсоюзами в таких направлениях, как обмен делегациями рабочих, делегациями кадров профсоюза. Также надеемся на продолжение дружественных отношений не только между профсоюзами, но и городами, странами", - подчеркнул он.

Первое соглашение о сотрудничестве между профсоюзами Минска и Пекина было подписано в 2014 году. Сейчас разрабатывается структура нового меморандума, который будет подписан в столице Китая в 2020 году.-0-