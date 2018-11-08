Минск и Шанхай намерены развивать дружественные связи

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Шанхай заключили соглашение о намерениях по установлению дружественных связей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Документ подписали председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и вице-мэр Шанхая (КНР) Сюй Куньлинь во время первой Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (China International Import Expo 2018).

Также в Китае презентовали проект "Карта гостя", представили экспортный, инвестиционный, туристический потенциал Беларуси и Минска.

Национальная экспозиция Беларуси на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo открылась 6 ноября в Национальном выставочном центре Шанхая. В составе белорусской экспозиции - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности, Белорусская калийная компания, "Белкоммунмаш", Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования.

China International Import Expo 2018 продлится до 10 ноября. В мероприятии принимают участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Из минских предприятий свою продукцию представляют "Коммунарка", "Минскхлебпром", Минский тракторный завод, МАЗ, "Интеграл", Минский молочный завод №1.-0-