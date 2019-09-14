Минск празднует: мероприятия ко Дню города развернутся сегодня по всей столице

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднования Дня города начались уже 13 сентября с мероприятий в отдельных учреждениях и чествования горожан, а сегодня гуляния развернутся по всей столице, сообщает БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню города С 13 по 15 сентября минчанам и гостям города предлагается насыщенная праздничная программа.

Традиционно официальный старт праздничным мероприятиям даст церемония возложения цветов на площадке у стелы "Минск - город-герой" в 11.00.

Марафон развлечений для всех возрастов ждет посетителей площадки Дворца спорта. Здесь продолжатся соревнования на звание сильнейшего пожарного-спасателя, за которое сражаются представители аварийно-спасательных служб Беларуси и еще девяти стран ближнего и дальнего зарубежья. Зрелищным обещает стать второй день фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2019: мотолюбители, проехав колонной из почти 8 тыс. байков от Кургана Славы, шумно и весело отметят на этой площадке закрытие очередного сезона. Драйва добавит масштабная музыкальная программа (рок-группа "7Б" и рэпер ST), будут работать выставка-продажа уникальных предметов ручной работы и детский городок, фуд-корты.

В парковой зоне вдоль проспектов Победителей и Машерова пройдет международный исторический фестиваль "Мiнск старажытны". Масштабности событию придает участие клубов исторической реконструкции не только из Беларуси, но и из Украины, России, Нидерландов, Италии, США и Китая.

Презентация сразу нескольких столичных проектов состоится в историческом центре - Верхнем городе. "Минск интернациональный" покажет, как проходят праздники национальных культур в белорусской столице и каков ее туристический потенциал, выступят музыкальные коллективы "Пешеходки", состоятся представления театрального проекта "Без сцены". В концертном зале "Верхний город" в полдень настанет час романтики - пройдет торжественная церемония бракосочетания "Девять историй любви".

Традиционное вручение наград "Минчанин года" в этот раз состоится на Октябрьской площади в 20.00 с участием двух оркестров и мастеров искусств Беларуси. Финальным аккордом этого дня станет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу на берегу Свислочи в 23.00.

В Заводском районе сегодня центральной площадкой гуляний станет территория возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". В программе детские состязания на беговелах SpeedRacer, автомобильные соревнования Minsk Street Attack 2019, забег "Каблучок" (на шпильках не ниже 5 см), работа аттракционов и шумная ярмарка, концертные программы и интерактивные зоны, показательные выступления по рукопашному бою, мастер-классы, лазертаг, погружение в виртуальную реальность в специальных очках, аква-грим, детский городок и многое другое.

На специальной площадке в парке имени 900-летия города Минска, расположенной за "Чижовка-Ареной", пройдут выездные церемонии регистрации брака. И здесь же будут организованы удобные лаунж-зоны кинозала под открытым небом - запланированы три бесплатных сеанса (в 14.00, 16.30 и 18.00).

В парке им.Павлова в Московском районе состоятся районные соревнования по велобиатлону и парковому волейболу. А в Парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) в этот день проведут молодежный фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Summit 2019.

Во Фрунзенском районе спорт будет править бал в сквере на ул.Сердича: "Спортивный парад", гонки на велосипедах, роликах, самокатах, шуточные забеги взрослых и детей. В парке им. Уго Чавеса можно будет найти развлечения для всей семьи на фестивале Family Party.

В Октябрьском районе площадкой для праздничной концертно-развлекательной программы станет парк "Курасовщина" ГЦ "Солнечная долина", в Партизанском - Центральный детский парк им. М. Горького, Первомайском - парк культуры и отдыха им. Челюскинцев и Детская железная дорога. В Советском районе мероприятия пройдут на площадке перед главным корпусом БНТУ и в Комаровском сквере. В Ленинском районе за развлечениями для всей семьи и музыкальным настроением стоит отправиться в Лошицкий парк либо к площадке перед кинотеатром "Салют", в Центральном - в Троицкое предместье и музейно-парковый комплекс "Победа". В последнем, кстати, состоится экоквест. Любой желающий сможет пройти ЗОЖ-тест, попробовать отличить экомиф от реальности и узнать о возможностях вторичного использования нужных в быту вещей.

Центральный ботанический сад приглашает в путешествие по маленькой Элладе. Живописные ландшафты будут разделены на тематические зоны, у каждой будет свой символ - одна или несколько древнегреческих муз. Можно будет увидеть театральные постановки и перформансы, насладиться живой музыкой и высокой поэзией, научиться танцевать сиртаки и прослушать познавательные лекции. Для самых маленьких подготовлена отдельная творческая и развлекательная программа с театральными представлениями и мастерскими.

Во дворике Национального исторического музея Беларуси будет проходить фестиваль белорусской традиционной музыки Rajok. В программе фестиваля заявлены такие этногруппы, как Vuraj, Re1ikt, H.S.P., лидер группы "Троица" Иван Кирчук с моноспектаклем "Дарожка", аутентичные коллективы "Варган", "Рада", сестры Лукьянович из Полесья. Состоится конкурс молодых фольклорных коллективов.

Развлечения для маленьких и взрослых подготовил и столичный зоопарк: выступления творческих коллективов столицы, ремесленная ярмарка, показательные кормления медведей и зубров, познавательный квест о тиграх "Полосатый Джентльмен".

Государственный литературный музей имени Я. Купалы посвятил истории Минска увлекательный квест "Код Купалы".

Минская областная библиотека им.Пушкина уже с 4 сентября дарит своим читателям возможность отправиться в интеллектуальную игру-путешествие "Город свой хотим узнать".

"Белпочта" в День города подарит минчанам и гостям столицы возможность бесплатно отправить открытки любимым и близким. Это можно сделать на Главпочтамте с 12.00 до 15.00 и в отделении №63 (ул. Неманская, 35) - с 10.00 до 11.00.-0-