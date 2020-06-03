3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Минск. Далее расположились Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.-0-