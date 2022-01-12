Минская милиция объявила фотоконкурс на тему Года исторической памяти

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома объявило фотоконкурс на тему Года исторической памяти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны быть подписчиком Telegram-канала "Милиция Минска". Необходимо сделать фотоснимки на фоне исторических достопримечательностей, памятных мест Беларуси и прислать их с кратким описанием в @MinskPolice_bot (с пометкой "Фотоконкурс"). Лучшие снимки будут публиковаться в Telegram-канале. Автор самого лучшего снимка станет победителем конкурса и получит подарки.

2022-й в Беларуси объявлен Годом исторической памяти для формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа.-0-