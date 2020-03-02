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02 марта 2020, 15:43

Минская область рассчитывает при содействии Таджикистана выйти на рынок Афганистана

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область рассчитывает при содействии Таджикистана выйти на рынок Афганистана. Такая возможность обсуждалась сегодня встрече председателя Миноблисполкома Александра Турчина с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше взаимодействие развивается достаточно активно. Сотрудничеством я доволен, но надо идти по нарастающей. Нас заинтересовал рынок Афганистана. Было бы интересно пообщаться с представителями вашего бизнеса, который занимается торговлей с этой страной. Хотелось бы узким кругом собраться и поговорить о том, как начать торговлю, чтобы наши субъекты хозяйствования понимали рынок и цены Афганистана. Тогда мы могли бы локализовывать производство в Таджикистане и двигаться в сторону Афганистана", - сказал Александр Турчин.

Махмадшариф Хакдод заверил: проблем с этим не будет. "Уверен, нам удастся реализовать этот проект. У нас хорошие отношения с Афганистаном, мы друг друга слышим и понимаем. Например, сейчас на приграничной территории организована торговля между нашими народами: афганцы предлагают предметы рукоделия, наши в основном поставляют продукты питания", - ответил посол.

/Будет дополнено/.-0-

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