Минская область увеличила экспорт продукции в Китай за январь-сентябрь более чем в два раза

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продукции Минской области в Китай по итогам 9 месяцев 2019 года вырос более чем в два раза. Об этом журналистам сообщила председатель комитета экономики Миноблисполкома Татьяна Бранцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 9 месяцев в области выполнены все ключевые параметры развития, стоит задача до конца года не сбавлять темпы. Идет работа с Китаем. Экспорт Минской области в Китай за 9 месяцев текущего года увеличен более чем в два раза - с $178 млн до $367 млн (темп роста - 206%). Это один из лучших показателей в стране, и мы намерены продолжать его наращивать", - сказала Татьяна Бранцевич.

Основа экспорта в Китай - калийные удобрения (ОАО "Белорусская калийная компания"), мясная (ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ООО "Велес-Мит", ОАО "Смолевичи бройлер") и молочная продукция (предприятия холдинга "Мясомолпром", КУП "Миноблмясомолпром", ОАО "Минский молочный завод №1", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат").

Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Китая в Минскую область в январе-сентябре текущего года, составил $115 млн, или 109% к аналогичному периоду 2018 года. В том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе поступило $23,8 млн. Основной объем прямых иностранных инвестиций привлечен за счет развития производства по сборке легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" ($91,1 млн).

Миноблисполком планирует развивать сотрудничество с Китаем. В частности, основы новых контрактов были заложены во время участия делегации Минской области во второй Китайской международной выставке импорта в Шанхае. По словам председателя комитета экономики, в мероприятии приняли участие пять предприятий столичного региона, одному из них - ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" - удалось подписать соглашение с корпорацией Greenland Group на поставку молочной продукции на сумму $100 млн.

Также состоялся визит делегации Минской области в столицу провинции-побратима Гуандун город Гуанчжоу. На встрече с руководством Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со станами СНГ был предложен для реализации в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" новый проект, связанный с медицинской техникой.

"Думаю, это будет прорыв, - считает Татьяна Бранцевич. - Такие технологии в медицинской технике, которые предложил китайский партнер, в Беларуси еще не применяются. Предприятие прошло сертификацию на Европейский рынок и заинтересовано в размещении производства в "Великом камне". Мы уже выслали приглашение. Они приедут и проведут переговоры с Министерством здравоохранения насчет возможности применения данной технологии в медицине Беларуси. Это будет масштабный и значимый проект не только для Минской области, но и для страны".

В то же время Минская область развивает многостороннее сотрудничество с другими странами, чтобы привлекать ресурсы для развития экономики с разных сторон. По итогам 9 месяцев темп роста экспорта составил 115%. "Все сектора экономики внесли положительный вклад в формирование ВРП. Однако более 40% ВРП занимает промышленный сектор, так что его вклад наиболее значимый, - отметила председатель комитета экономики. - Обеспокоенность вызывают предприятия Министерства промышленности, которые снизили объемы производства продукции. Мы тесно работаем с Минпромом по этой проблеме. Сейчас вырабатываются комплексы мер на этот и последующие годы. Более 70% продукции, которая производится в Минской области, поставляется на экспорт. Мы должны быть конкурентными на рынках различных стран, иначе будущего не будет".-0-