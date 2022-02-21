Минская область в 2021 году экспортировала товаров почти на $9,7 млрд

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область в 2021 году экспортировала товаров на $9649,5 млн, к уровню 2020 года экспорт товаров составил 135,2%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облисполкома.
Положительное сальдо внешней торговли товарами равнялось $2791,8 млн. По сравнению с показателями 2020 года оно улучшилось на $1548,6 млн.
Экспорт услуг области составил $1368,9 млн, или 145,6% к уровню 2020 года. Размер отрицательного сальдо внешней торговли услугами равнялся $43,2 млн. Тем не менее оно было улучшено на $106,3 млн по сравнению с 2020 годом.
Розничный товарооборот в 2021 году составил Br10260,7 к уровню 2020 года, в сопоставимых ценах - 102,6%. Что касается товарооборота общественного питания, то его сумма равна Br352,4 млн, или 111,2% по отношению к 2020 году.-0-