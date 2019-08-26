Минская область завершила уборку зерновых

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на сегодняшний день убрано 100% площадей зерновых и зернобобовых культур. Всего намолочено 1 678 312 т при средней урожайности 34 ц/га, сообщили БЕЛТА в Минском облисполкоме.

По общему намолоту лидируют Слуцкий район, аграрии которого положили в закрома региона 142 275 т зерна, Минский (с намолотом 134 410 т), Несвижский (131 215 т), Копыльский (124 635 т), Пуховичский (99 425 т) районы.

Лидерами по урожайности являются Несвижский (59 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский (40 ц/га), Слуцкий (40 ц/га). А среди хозяйств по этому показателю можно отметить ОАО "Гастелловское" Минского района, ОАО "Новая жизнь", ОАО "Грицкевичи" и СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района, ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

За время уборочной страды в области планку в 3 тыс. т преодолели пять комбайновых экипажей, а среди водителей есть и два четырехтысячника.-0-