Минская областная больница начала развивать реконструктивную пластическую хирургию

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная клиническая больница начала развивать реконструктивную пластическую хирургию, сообщила журналистам начальник отдела внебюджетной деятельности больницы Татьяна Кацубо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская областная больница предлагает достаточно широкий спектр услуг. В основном у иностранных граждан пользуется спросом пластическая хирургия. В этом году мы начали активно развивать именно реконструктивную пластическую хирургию, которая позволяет людям избавиться от каких-то дефектов на лице и теле", - сказала Татьяна Кацубо. В этом году белорусские медики оказали помощь гражданке Украины, у которой был паралич лицевого нерва. Операция прошла успешно. "Пациентка осталась очень довольна и до сих пор присылает нам благодарности", - отметила начальник отдела. В 2018 году в больнице иностранный пациент прошел лечение с помощью стволовых клеток. Эта процедура не из дешевых, но она дает результат.

Больница работает с 21 оператором медицинского туризма - как Беларуси, так и зарубежья. Количество пациентов, которые поступили от операторов, в этом году увеличилось в три раза (36 человек). Заключен договор с оператором из ОАЭ, который занимается пластической хирургией.

По страховке в год в больнице проходят лечение около 1 тыс. иностранцев. Татьяна Кацубо обратила внимание, что в Минской областной больнице работают высококвалифицированные специалисты. "Когда врач имеет мировое имя, пациент едет именно к этому врачу", - добавила она. Больше всего иностранных пациентов приезжают для оказания плановой хирургии, медпомощи в области урологии.

В плане травматолого-ортопедической помощи ведущим специализированным центром в этой области в Беларуси является РНПЦ травматологии и ортопедии. "Мы хорошо известны за рубежом благодаря активному участию в работе различных международных ассоциаций", - сказал исполняющий обязанности заместителя директора по лечебной работе РНПЦ кандидат медицинских наук Александр Мурзич. Наибольшим спросом среди иностранных граждан пользуются артроскопические операции на суставах и операции на позвоночнике, в том числе удаление грыж, стабилизация различными металлоконструкциями. Чаще всего обращаются граждане России, Туркменистана, Сирии, Армении, Ирака, Украины, реже - Польши, Грузии, США, Австралии, стран ЕС. В 2018 году оказана помощь 115 иностранцам при различных патологиях опорно-двигательного аппарата.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Мурзич, главная цель РНПЦ - оказание специализированной помощи гражданам Беларуси. "Ущемлять права наших граждан ни в коем разе мы не должны", - отметил он.-0-