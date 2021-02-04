"Минскэнерго" по итогам года перевыполнило план по ремонту линий электропередачи 0,4-10 кВ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам минувшего года энергетиками РУП "Минскэнерго" отремонтировано 4,08 тыс. км линий электропередачи 0,4-10 кВ, или 102% от годового плана, а также 1672 комплектные трансформаторные подстанции, что составило 118% от плана. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе общественных связей предприятия.

Также заменены изоляторы, более 4 тыс. железобетонных опор, выправлены деформированные опоры, заменена арматура.

По воздушным линиям 0,4-10 кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.

"Низковольтные сети - самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов", - пояснили в "Минскэнерго".-0-