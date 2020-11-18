"Минскэнерго" в этом году по инвестпрограмме ввело в эксплуатацию 290 объектов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - октябре РУП "Минскэнерго" освоило инвестиций на сумму Br290,2 млн, или 114 % от запланированного на год объема. В результате предприятие ввело в эксплуатацию 290 объектов, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

В частности, при реализации мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы установлены водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-3. До конца года "Минскэнерго" планирует завершить установку водогрейных электрокотлов на Минской ТЭЦ-2 и Минской ТЭЦ-4. Планируется также установить водогрейные электрокотлы на Молодечненских электрических сетях и Солигорской мини-ТЭЦ для регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Кроме того, для энергоснабжения вновь вводимого жилья по инвестпрограмме реконструирована подстанция 110 кВ "Дубеи" в Солигорском районе Минской области. Завершены реконструкции участка высоковольтных линий (ВЛ) 110 кВ "Калийная-Солигорск" в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище, подстанции 110 кВ "Вилейка" с заменой секционного выключателя на элегазовый со встроенными трансформаторами тока и другие объекты.

Специалисты предприятия переложили свыше 44,1 км тепловых сетей, в том числе чуть более 29 км по Минску и 15 км по области. Введено в эксплуатацию 442,25 км линий электропередачи. До конца года должны быть переложены 48 км тепловых сетей, или 144% от доведенного задания. Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 450 км линий электропередачи, или 110% от доведенного задания.

В целом по итогам года ожидается освоение инвестиций в объеме Br328 млн, что составит 127% от запланированного инвестиционной программой.-0-