Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00.

В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.

Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания). В новогоднюю ночь до 4.00 на праздник приглашает "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.-0-