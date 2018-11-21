Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00.
В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.
Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания). В новогоднюю ночь до 4.00 на праздник приглашает "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.399 BYN
|2.398 BYN
|2.404 BYN
|USD
|2.1061 BYN
|2.106 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.1953 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN