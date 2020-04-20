Минские медики проведут стримы о женском здоровье с 4 по 8 мая

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома выступил с инициативой провести серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19, сообщили БЕЛТА в комитете.

Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая (с 20.00 до 21.30 ежедневно). Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.

Специалисты расскажут о беременности и родах, дадут советы, как ухаживать за новорожденным, пояснят, нужен ли ему специальный режим с учетом эпидемиологической обстановки. Особое внимание будет уделено здоровью женщин старше 45 лет, не обойдут стороной и период подросткового возраста. Специалисты нацелены дать максимально объективную и глубокую информацию. Она будет включать опыт стран, которые раньше Беларуси вступили в борьбу с COVID-19.

"Информация о профилактике в сложившейся эпидемиологической обстановке уже донесена. Важно часто мыть руки, носить маски, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию. Мы же планируем познакомить с более детальными рекомендациями по тем ситуациям, с которыми сталкиваются беременные женщины, девушки-подростки и женщины зрелого возраста, входящие в группу риска по COVID-19", - прокомментировала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

У каждого зрителя будет возможность задать вопрос опытному спикеру по теме выступлений как до начала трансляции, так и во время стрима. Авторы лучших, по мнению врачей-лекторов, вопросов получат приятные подарки.

Участие в онлайн-марафоне бесплатное. Для получения ссылки к просмотру нужно зарегистрироваться в аккаунтах "Марафона женского здоровья" в социальных сетях.-0-