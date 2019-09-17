Минских малышей будут выписывать из роддомов с подарками

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем детям, которые появятся на свет в минских роддомах в этом году, будут вручать коробки "МамаPro". Первыми их получат родившиеся 14 октября в День матери, рассказала руководитель проекта "МамаPro" акушер-гинеколог Диана Мардас.

В коробках будет все необходимое для первых дней жизни ребенка и его мамы. Вручать подарки будут всем малышам на протяжении семи месяцев.

Символично, что о старте акции объявили в стенах 5-й городской клинической больницы, где с начала года родилось рекордное количество детей.

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